Un motociclista murió tras choque frontal con un auto

Un lamentable siniestro vial tuvo lugar en la ciudad de Tilcara, donde un motociclista murió tras chocar de manera frontal con un automóvil que cruzó de carril para intentar sobrepasar a otro vehículo.

De acuerdo a fuentes consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado sábado alrededor de las 20.40 sobre la ruta nacional N°9, a la altura del barrio Tupac Amaru.

Fue en esas circunstancias que un hombre de 72 años, acompañado por una mujer de 55, conducía un automóvil Renault Logan en sentido sur - norte y al cruzar de carril para sobrepasar a otro vehículo, impactó frontalmente a un motociclista que circulaba en sentido contrario.

Producto del violento impacto, el conductor del rodado de menor porte salió despedido y cayó pesadamente sobre la banquina.

Un llamado telefónico alertó a las autoridades sobre el incidente y una comisión de efectivos policiales y personal del Same se constituyeron de manera inmediata. Allí, los paramédicos intentaron socorrer al motociclista, pero lamentablemente carecía de signos vitales.

Posteriormente, la víctima fue identificada por la Policía como Matías Daniel Chañi, de 27 años, con domicilio en la ciudad de Tilcara, y un examen cadavérico determinó que el deceso se produjo por un politraumatismo grave.

Efectivos policiales se entrevistaron con la mujer que circulaba como acompañante en el rodado, quien relató que circulaban por el sector y al intentar sobrepasar a un vehículo, no lograron ver al motociclista debido a que circulaba sin luces.

Personal de Seguridad Vial trabajó en el reordenamiento vehicular y sometió al conductor a un test de alcoholemia, cuyo resultado aún no trascendió.

Por su parte, efectivos del Departamento de Criminalística realizaron las pericias de rigor para determinar las causales del trágico episodio y luego bomberos trasladaron a la víctima a la morgue del hospital local.

Mientras que los vehículos protagonistas fueron secuestrados y los efectivos de la Seccional 14° quedaron a cargo de las actuaciones complementarias, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.