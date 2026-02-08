“Margarita, Cuentos y Coplas” se presenta en el “Tizón”

Títeres Florcita de Cardón presenta una nueva obra que entona con el carnaval que se avecina. Se titula "Margarita, Cuentos y Coplas", y la cita es mañana a las 18, en el Centro Cultural "Héctor Tizón" (Hipólito Yrigoyen 1302, esquina Junín).

Desde siempre, Gabriela Morel que es la titiritera de esta compañía que propone cada tanto, puestas muy tiernas y muy profundas sobre nuestra tierra, sus personajes, costumbres y tradiciones.

Esta vez la protagonista a la que Gaby le dará vida se llama Margarita Victorina y es una coplera de nuestra Quebrada, que por ejemplo dice para presentarse: "Ya se acerca el carnaval/ Con historias de colores/ Coplas, risas y leyendas/ Para chicos soñadores./ Entre Coplas y canciones/ Margarita se presenta/ recuerda historias vividas y leyendas de esta tierra".

Ella, Margarita, además de compartir sus coplitas, contará algunos cuentos.