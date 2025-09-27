El detenido por el triple crimen será trasladado a San Salvador de Jujuy

Lázaro Víctor Sotacuro, el quinto acusado por el triple asesinato ocurrido en Florencio Varela, fue detenido en Bolivia y se encuentra en proceso de ser trasladado a la provincia de Buenos Aires para quedar a disposición de la Justicia Federal. Así lo confirmó este mediodía el secretario de Seguridad de Jujuy, Juan Manuel Pulleiro.

El operativo para localizar a Sotacuro, que posee doble nacionalidad argentina y peruana, se desarrolló con rapidez luego de que la alerta llegara a Jujuy el martes por la mañana. Ante la hipótesis de que el fugitivo intentaría llegar a Bolivia, la Brigada de Investigaciones comenzó a rastrear los micros de larga distancia que arribaban desde Buenos Aires.

“El procedimiento avanzó muy bien. Revisando los listados de pasajeros y las cámaras de videovigilancia de la terminal, logramos identificarlo”, explicó Pulleiro. Sin embargo, el individuo ya había logrado cruzar a territorio boliviano evadiendo los pasos habilitados. “Claramente ha cruzado a unos 100 metros de la frontera formal, por un pequeño arroyo de un metro de ancho. Ese es un paso que usan tanto los vecinos para trabajar a ambos lados como el tráfico ilegal”, precisó el secretario.

La colaboración con la policía boliviana fue crucial. Las autoridades trasandinas recibieron los datos de la orden de captura y, en un patrullaje conjunto de hoteles, procedieron a aprehenderlo. “Nosotros lo identificamos con su DNI en la mano”, relató Pulleiro.

Tras completar los trámites de extradición, Sotacuro fue entregado a la policía jujeña durante la madrugada de hoy. “En este momento está siendo trasladado desde La Quiaca hacia San Salvador de Jujuy, para ser entregado a las autoridades federales y continuar el proceso judicial en Buenos Aires”, informó el funcionario, destacando la eficacia y la coordinación del operativo internacional.