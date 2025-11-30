La tradición del aro-gancho rueda en Abra Pampa

En el marco de una muestra educativa de Educación Física desarrollada en Abra Pampa, la Escuela Rural N°58 de Tabladitas ofreció una exhibición que unión a toda la comundiad de la puna. La competencia central fue el juego de antaño "aro-gancho", una práctica que exige y desarrolla destrezas físicas como el equilibrio y la concentración.

La actividad reunió a estudiantes y adultos mayores en una amistosa justa, demostrando que los juegos tradicionales son un puente invaluable entre generaciones. En las calles, la emoción estuvo servida mientras participantes de todas las edades corrían intentando guiar el aro con el gancho, en un ejercicio de habilidad pura y nostalgia.

El podio reflejó este espíritu de integración. El primer lugar fue ocupado por un estudiante de la escuela, seguido en el segundo puesto por "La Peti", una integrante del grupo de adultos mayores "Los Alcones". En un gesto que sumó al profesor de Educación Física, que se le adjudicó el tercer lugar.

El registro de esta jornada, un video que muestra las carreras y la alegría de los competidores, fue compartido por "La Yeni de Abra Pampa".