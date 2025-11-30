Arranca este lunes el pago a estatales de Jujuy

El Gobierno de la Provincia de Jujuy confirmó el calendario para el abono de los haberes correspondientes al mes de noviembre para todo su sector estatal. El cronograma dará inicio este lunes 1 de diciembre y se desarrollará de manera escalonada a lo largo de cuatro días, con el objetivo de organizar el proceso de pago de manera ordenada.

Para este primer día, lunes 1 de diciembre, está previsto el cobro para los Veteranos de Guerra de Malvinas, los efectivos de la Policía Provincial, el Servicio Penitenciario y los trabajadores de los Organismos Autárquicos. Estos sectores encabezan el calendario de depósitos.

La segunda jornada, el martes 2 de diciembre, estará destinada a los trabajadores de los Municipios, la Administración Central, y los ministerios de Salud y de Desarrollo Humano. Con esto, una amplia base de la estructura gubernamental percibirá su salario.

El miércoles 3 de diciembre continuará el cronograma con los docentes de todos los niveles educativos. En esta fecha cobrarán el personal de Educación Inicial y Primaria, seguido por los de Educación Secundaria y Superior.

Finalmente, el jueves 4 de diciembre se completará el pago para los empleados de los Organismos Descentralizados, el Poder Judicial, el Poder Legislativo y la Auditoría General de la Provincia, incluyendo también a los funcionarios de estos poderes. De esta manera, la administración provincial concluye con la acreditación de los sueldos antes del fin de la primera semana de diciembre.