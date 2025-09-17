River Plate recibe a Palmeiras

El partido está programado para las 21.30, en el estadio "Monumental", y se podrá ver a través de Telefe, Fox Sports y Disney+. El árbitro será el venezolano Jesús Valenzuela, mientras que en el VAR estará su compatriota Juan Soto.

River llega a este trascendental cruce en buen momento, ya que marcha primero en la Zona B del Torneo Clausura con 18 puntos, tres más que su escolta Deportivo Riestra, y en la última fecha venció 2-1 a Estudiantes de La Plata como visitante.

El equipo de Marcelo Gallardo se metió en los cuartos de final tras dominar el Grupo B, donde terminó primero con 12 puntos. En los octavos de final sufrió mucho para eliminar a Libertad de Paraguay, una serie que se definió en los penales donde el arquero Franco Armani fue héroe para lograr la clasificación.

De cara al once titular, Gallardo mantiene dos dudas: Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero; y Quintero o Portillo.

Probables formaciones

River: Franco Armani; Gonzalo Montiel, Paulo Díaz, Lucas Martínez Quarta o Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño, Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Juan Fernando Quintero o Juan Portillo; Salas y Sebastián Driussi. DT: Marcelo Gallardo.

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Gustavo Gómez, Murilo Cerqueira, Joaquín Piquerez; Mauricio o Facundo Torres, Lucas Evangelista o Andreas Pereira, Aníbal Moreno, Felipe Anderson; José Manuel López y Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.