Cambios cantados y la gran ilusión de volver con el triunfo

Gimnasia y Esgrima apunta "todos los cañones" a su visita a Mitre de Santiago del Estero que se producirá mañana a las 15.30.

Con vistas al duelo frente al "aurinegro" dos modificaciones son prácticamente cantadas. El regreso de Guillermo Cosaro a la zaga en lugar de Sebastián Sánchez y la reaparición de Bruno Palazzo sustituyendo al lesionado Franco Camargo.

Una fija en la última línea es Nicolás Dematei, justamente el exDeportivo Riestra declaró sobre este muy buen presente del "lobo" y pensando en lo que viene.

"Estamos para pelear arriba hasta el final", definió el bonaerense, reflejando confianza y mentalidad ganadora, valores indispensables para sortear las múltiples dificultades que depara la Primera Nacional.

El "lobo" ostenta el título de ser el segundo equipo con menos goles en contra de la categoría (solo 12), un dato que no hace más que reflejar su disciplina táctica y esfuerzo colectivo. "Nos sacrificamos para defender y esta es una actitud que debemos sostener", remarcó el "Vikingo".

El trabajo colectivo es la piedra angular del equipo y, en este contexto, la defensa no es solo una responsabilidad exclusiva de la última línea. Esta labor "comienza con los delanteros, que se convierten en los primeros defensores", explicó Dematei y precisó que estos cierran espacios y presionando la salida del rival. Esta vocación de sacrificio y compromiso es la que mantiene al equipo de pie en cada encuentro.

El equipo jujeño sabe que cada uno de los nueve partidos restantes será una final y la primera de ellas será versus Mitre. "Tendremos en frente un rival con buenos jugadores, motivo por el cual el partido resultará muy duro", analizó el zaguero.