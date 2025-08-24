¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

°
25 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy
Liga Jujeña
copa jujuy
PRIMERA NACIONAL
PRIMERA NACIONAL
Concejo Deliberante
PERICO
LIBERTADOR
Humahuaca
Apuap
ATE Jujuy

DÓLAR OFICIAL

$1335.00

DÓLAR SOLIDARIO

$2202.75

DÓLAR BLUE

$1345.00

3884873397
PUBLICIDAD
LIGA PROFESIONAL

Boca Juniors recibe hoy a Banfield en “La Bombonera”

El técnico Miguel Ángel Russo no convocó a Kevin Zenón para este importante duelo. El partido comenzará a las 18.15, arbitrará Lamolina e irá televisado por TNT.

Domingo, 24 de agosto de 2025 01:18
TITULAR | CAVANI SEGUIRÁ ENTRE LOS TITULARES DE BOCA JUNIORS QUE HOY RECIBE A BANFIELD.

Boca Juniors recibirá hoy a las 18.15 a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Televisará TNT Sports Premium, bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Alcanzaste el límite de notas gratuitas
inicia sesión o regístrate.
Alcanzaste el límite de notas gratuitas
Nota exclusiva debe suscribirse para poder verla

Boca Juniors recibirá hoy a las 18.15 a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Televisará TNT Sports Premium, bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina.

La ausencia más destacada en el "xeneize" es la de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido. Mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos, quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido anterior son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco estarán contra Banfield.

Por cuestiones físicas, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior.

Por último, Russo mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco de Boca Juniors, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

En cuanto al resto del plantel, se destacan las convocatorias de los habituales titulares, quienes buscarán mantener el ritmo del equipo tras los últimos resultados. La lista refleja la intención de Russo de combinar experiencia y juventud, recordando que la fecha pasada goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y así volvió a sonreír.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD