Boca Juniors recibe hoy a Banfield en “La Bombonera”

Boca Juniors recibirá hoy a las 18.15 a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Televisará TNT Sports Premium, bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina.

Boca Juniors recibirá hoy a las 18.15 a Banfield por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol. Televisará TNT Sports Premium, bajo el arbitraje de Nicolás Lamolina.

La ausencia más destacada en el "xeneize" es la de Kevin Zenón. El mediocampista, titular en los primeros encuentros del ciclo de Miguel Ángel Russo, perdió protagonismo tras expresar su deseo de ser transferido. Mientras no demuestre intención de continuar en el club, el entrenador decidió dejarlo fuera de las convocatorias y optó por Exequiel Zeballos, quien recuperó su lugar en el equipo al volver a enfocarse en la competencia, priorizando su continuidad por sobre Zenón.

Otros tres jugadores que quedan fuera respecto a la nómina del partido anterior son Lucas Blondel, Agustín Martegani e Ignacio Miramón, quienes no sumaron minutos bajo la gestión de Russo y tampoco estarán contra Banfield.

Por cuestiones físicas, se suman las ausencias de Ander Herrera, que recién volvió a trabajar con pelota tras sufrir su quinto desgarro, y Tomás Belmonte, lesionado en el partido ante Huracán. Ambos habían sido parte de la convocatoria en la fecha anterior.

Por último, Russo mantuvo la estrategia de la triple convocatoria en el arco de Boca Juniors, citando a los experimentados Agustín Marchesín y Javier García, junto al joven Leandro Brey.

En cuanto al resto del plantel, se destacan las convocatorias de los habituales titulares, quienes buscarán mantener el ritmo del equipo tras los últimos resultados. La lista refleja la intención de Russo de combinar experiencia y juventud, recordando que la fecha pasada goleó a Independiente Rivadavia en Mendoza y así volvió a sonreír.