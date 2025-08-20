¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

Deportes

River Plate ultima detalles para recibir a Libertad

Marcelo Gallardo podría incluir a Martínez Quarta, pero Salas se quedaría afuera. Hoy el plantel realizará la última práctica y podría quedar definido el once titular.

Miércoles, 20 de agosto de 2025 01:00

La lluviosa jornada de ayer llegó con novedades en el mundo River, en vísperas de la revancha contra Libertad por los octavos de final de la Copa Libertadores. Y hay que resumirlas en una buena y una mala para Marcelo Gallardo, porque Lucas Martínez Quarta tiene el alta y sería convocado, pero Maximiliano Salas tiene un pie afuera del partido.

El "millonario" recibirá mañana a Libertad en el duelo revancha a partir de las 21.30 en el "Monumental", por ende el entrenador Marcelo Gallardo pone lo mejor que tiene, aunque por lo observado en el encuentro de ida que terminó igualado en cero, no debería tener demasiados sobre saltos.

Entre los cambios en la búsqueda de un buen funcionamiento, fue metiendo mano, los últimos ajustes de tuerca le dieron resultado y ya tiene en mente retoques puntuales en el 11 pensando en el partido a todo o nada frente a Libertad.

Las intensas lluvias no le permitieron trabajar en campo durante la mañana de ayer y así, si el clima lo permite, podrá observar a sus jugadores en el césped del "Monumental" hoy por la tarde. Y allí, en la clásica práctica de pelota parada y últimos detalles tácticos, el "Muñeco" definirá un equipo que no será idéntico al que igualó en Asunción en la ida.

El equipo sería con Armani; Montiel, Boselli, Díaz, Acuña; Galoppo, Castaño, Pérez, Galarza o Lencina; Borja y Colidio.

 

