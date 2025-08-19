¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

19 de Agosto,  Jujuy, Argentina
Deportes

Vélez Sarsfield ante Fortaleza

Martes, 19 de agosto de 2025 01:03

Un Vélez Sarsfield en levantada recibe a Fortaleza de Brasil en el marco del partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Libertadores, donde en la ida empataron 0 a 0.

El encuentro se disputará en el estadio "José Amalfitani", desde las 19, con el arbitraje del colombiano Andrés Rojas mientras que su compatriota Heider Castro estará en el VAR. La transmisión estará a cargo de la señal deportiva paga de Fox Sports.

El equipo del entrenador Guillermo Barros Schelotto viene de ganar 2-1 a Independiente, en condición de local, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

