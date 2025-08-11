Zapla ayer lo perdía y lo dio vuelta

Reaccionó a tiempo. Altos Hornos Zapla ayer pudo conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol al vencer por 3 a 1 a San Francisco en el estadio "Líbero Brabo" donde empezó abajo en el marcador después de un golazo de Azzulino sobre el final de la primera etapa y luego en el complemento pudo revertirlo con un "doblete" de Durán y el otro de Matías Condorí.

Reaccionó a tiempo. Altos Hornos Zapla ayer pudo conseguir su primer triunfo en el Torneo Clausura de la Liga Jujeña de Fútbol al vencer por 3 a 1 a San Francisco en el estadio "Líbero Brabo" donde empezó abajo en el marcador después de un golazo de Azzulino sobre el final de la primera etapa y luego en el complemento pudo revertirlo con un "doblete" de Durán y el otro de Matías Condorí.

La etapa inicia costó lograr rodaje en el juego por el mal estado del campo, pero de todas formas fue simplificando la transición y vía centros el "merengue" comenzó a acechar el arco local.

Así fue que pasando la media hora, Sanguezo sacó un fuerte zurdazo que exigió la intervención del arquero Quispe que pudo desviar el peligro. Después un centro de Oquendo le quedó justa a Matías Condorí que en el área controló pero definió con un débil remate frente al golero "santo" y en la siguiente jugada Guzmán hizo lucir en la volada a Quispe que evitó el festejo de Zapla en un tiro libre desde el sector izquierdo.

Sin embargo como en el fútbol no hay lógica, los palpaleños dejaron espacios y allí en la mitad de cancha recibió sólo Azzulino, se perfiló y vio adelantado a Tejerina para clavar el 1 a 0 impensado pero ventaja al fían que se mantuvo hasta el silbatazo de ese periodo. Saravia en la última contra de Zapla, lo tuvo de cabeza pero no le dio dirección y la pelota se fue por encima del parante.

La segunda mitad fue el "merengue" continuó insistiendo en el control del balón, pero sin profundidad ante la férrea defensa de San Francisco. Entonces ahí ingresó Jerez en el ataque visitante para tener mayor peso ofensivo y a la vez desgastar más a los zagueros. Entonces mediante un centro pasado que controló Durán y se rompió arco a Quispe para igualar las acciones.

Tres minutos más tarde otra vez Durán pisando el área definió de primera para remontar el resultado tras un sensacional desborde de Pascuttini. Luego con la diferencia conseguida fue otra la intensidad, pero sin desviar el objetivo que era seguir convirtiendo goles y así llegó un centro de Jerez que corrigió Durán para asistir a Matías Condorí que con un frentazo puso el 3 a 1 que a la postre sería el definitivo. Previo a la finalización Condorí nuevamente probó pero esta desde fuera del área y su remate rozó en un rival sino era el cuarto festejo de Zapla.

Además ayer en el estadio "Plinio Zabala", Talleres venció por 1 a 0 a Lavalle con el gol de Alejandro Jiménez para sumar de a tres puntos. En tanto que Malvinas fue contundente en "La Tablada" y goleó 4 a 0 a Deportivo Luján. Los goles del conjunto "granate" fueron convertidos por Gastón Mamaní que anotó un "hat trick" y el restante fue de Axel Rivero.

Por la fecha 3 del Clausura, Malvinas se medirá ante Deportivo El Cruce, mientras que Luján lo hará con Gimnasia.