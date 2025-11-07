Hernán Pellerano es el nuevo director técnico de Gimnasia y Esgrima de Jujuy

Gimnasia y Esgrima de Jujuy ya tiene nuevo director técnico. Se trata de Hernán Pellerano, una figura muy querida por la institución, quien tomará las riendas del equipo tras la salida de Matías Módolo. La decisión se concretó después de una noche de definiciones en la sede del club.

En la noche del jueves se realizó una importante reunión entre dirigentes del club albiceleste y Módolo en donde no se llegó a un acuerdo para la continuidad del técnico. Horas después trascendió que el reemplazante y encargado de dirigir al plantel profesional será Hernán Pellerano.

Pellerano no es un desconocido para la afición jujeña. Vistió la camiseta del "Lobo" como jugador desde noviembre de 2022 y decidió colgar los botines en agosto de 2024 para iniciar su carrera como ayudante de campo en Defensa y Justicia, bajo las órdenes de Pablo de Muner.

Ahora, dando uno de sus primeros pasos como entrenador principal, regresa a su casa para intentar dirigir al plantel profesional. Se espera que el club realice el anuncio oficial en el transcurso de las próximas horas, dando inicio a una nueva etapa en el banquillo de Gimnasia.