Gimnasia no tuvo piedad del "gaucho'

Gran triunfo del "lobito". Gimnasia ayer fue contundente en la primera mitad y convirtió 4 goles para golear a Los Perales en el estadio "La Tablada" lo cual le alcanzó y sobró para imponerse cómodamente en el arranque de la 4º jornada del Torneo Continuidad "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol. El combinado dirigido por Daniel Juárez se mantiene con posibilidades de clasificar a playoffs gracias a las conquistas de Ticiano Vaca, Lautaro Toledo, Nicolás Quispe y Ezequiel Bautista.

De entrada Gimnasia marcó la diferencia con Vaca que a los 2' ya puso en ventaja al "albiceleste". Después un zurdazo detrás de mitad de cancha de Toledo se coló al arquero Contreras para el 2 a o parcial y todo parecía liquidado. Luego a los 17' Toledo asistió a Quispe que puso el 3º festejo y a los 30' Bautista de cabeza selló otro grito más. Antes del cierre Quiroga por poco sorprende a Pelegrini con un disparo pero el poste salvó al "lobito" del descuento.

La segunda parte, Gimnasia lo tuvo con Vaca dos veces pero sin certeza y la más clara del "gaucho" fue un tiro libre de Lacsi y después Murillo se lo perdió.

Fue triunfo de Nieva

Además ayer Ciudad de Nieva se quedó con los tres puntos ante Luján gracias al tanto de Franco Brito en el segundo tiempo en el "Líbero Brabo". Tal es así que por la Zona 3, el equipo de Facundo Martínez se quedó con 6 puntos, mientras que el "granate" se despidió del torneo con 4 unidades. Y en la fecha 5, el "león" chocará ante Los Perales y Deportivo Luján cumplirá la libre.

Anoche al cierre de nuestra edición jugaban en el estadio "La Tablada" se enfrentan Universitario vs Comercio en femenino y posteriormente en masculino.

Continúa la 4º fecha

Mientras que hoy proseguirá la programación en el estadio "La Tablada", Asociación La Viña vs. Malvinas FC desde las 14.30 lo harán las chicas y a las 16.30 los muchachos. Del mismo modo en el estadio "Líbero Brabo", General Belgrano vs. Atlético Palpalá a partir de las 14.30 jugarán las mujeres y desde las 16.30 los varones.

Y por la tarde noche, a las 19 en femenino y a partir de las 21 en masculino se medirán en el estadio "La Tablada", Atlético Cuyaya vs San Francisco. En tanto que el sábado en el estadio "La Tablada", se verán las caras Deportivo El Cruce vs Atlético Gorriti, a las 19 las chicas y a las 21 los muchachos.

Ya el domingo por la mañana en el "Líbero Brabo" se toparán Deportivo Alberdi vs Altos Hornos Zapla, a las 9 las mujeres y a las 11 será el turno de los varones.