César Ruiz le dio la victoria a Cuyaya

Tres puntos y a la bolsa. Atlético Cuyaya ayer celebró un triunfo valioso y sufrido 1 a 0 en el estadio "La Tablada" sobre Alberdi que luchó hasta el final del encuentro que dio continuidad a la 3º jornada del Torneo "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol. El que gritó fuerte en el "bandeño" fue el inoxidable César Ruiz que con sutileza acomodó la bocha contra el palo en su ejecución desde los doce pasos.

El encuentro tuvo emociones de ratos, pero se definió en una pelota parada. Es que el "carbonero" con Maita encendido por el sector izquierdo desbordó una y otra vez. Hasta que en la más clara cedió a Lautaro Farías que frente al arco y con el arquero vencido no llegó a empujar dilapidando una chance inmejorable. Los minutos corrían y Cuyaya se fue acomodando en la cancha. Así una proyección de Canaza por derecha derivó en un centro para Alfaro que metió el frentazo e hizo lucir al arquero Gutiérrez que evitó el gol "bandeño". Antes del final otra vez intervino el golero tapando un tiro libre a Ruiz para mantener la paridad.

En la segunda parte, Alberdi salió entonado con Maita que metió un centro perfecto para Ángel López que en el primer palo sin marcas cabeceó desviado con el guardametas rival haciendo vista y el arco a su merced. Hubo muchas variantes y en ese trajín el "bandeño" llegó con Alfaro que abruptamente fue derribado por Zubelza y la jueza Velázquez marcó penal. Ruiz con seguridad anotó el 1 a 0 de Cuyaya.

En los minutos finales Chorolque de cabeza se perdió el empate cuando arremetía el "carbonero".

Además ayer en el estadio "Líbero Brabo", General Belgrano volvió a festejar luego de superar por 2 a 0 a Comercio por la Zona A. Los goles fueron anotados por Santiago Celaya y Valentín Solis. Y en el complemento Nicolás Avila se fue expulsado en la "villa".

Así también en la noche del jueves, Deportivo Luján sumó sus tres primeros puntos en el estadio "La Tablada" al vencer por 1 a 0 a General Lavalle. Gonzalo Campos marcó el tanto del triunfo para el elenco de Julio Navarro.