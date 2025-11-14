"Pibes" de Zapla ayer amargaron a Gorriti en el final

Empate agónico. Una persistente llovizna en el estadio "La Tablada" fue testigo del 2 a 2 entre Atlético Gorriti y Altos Hornos Zapla que en el final del partido con una arremetida de Nahuel Quispe terminó amargando al "diablo" que ya tenía el triunfo en el bolsillo y sufrió en el tiempo adicional de lo que el inicio de la 3º jornada del Torneo Continuidad "Hugo Conde" de la Liga Jujeña de Fútbol.

Por el pasto mojado no fue la mejor versión de ambos clubes, pero los intentos estuvieron pese a esas condiciones que exigió mayor desgaste físico. La más clara del "merengue" se generó a la media hora de juego cuando Pozo frotó la lámpara asistió a Zuarez que rebotó para Condorí que frente al arco la tiró increíblemente por encima del parante. Y cuando todo tornaba entre lucha y fricción, de un córner apareció Lafuente en el primer palo para meter un cabezazo y poner arriba a Gorriti que celebró la ventaja y se acomodó mejor en cada una de sus líneas. Con esa diferencia del "rojo" se fueron al descanso.

La segunda mitad fue más atractiva porque Zapla salió con todo a buscar el empate y tuvo dos remate de Lazarte de media distancia que se fueron apenas cerca. Y esa insistencia generó un penal que marcó el árbitro Condo y el que se encargó de ejecutarlo fue Condorí para el 1 a 1 parcial. Sin embargo la alegría de los palpaleños no duró mucho porque en una distracción en la zaga el que aprovechó para definir con calma fue el interminable "Coco" Ortega para que Gorriti vuelva a pasar al frente.

Los "pibes" de Pacheco cambiaron de ritmo con gente fresca donde el arquero Verdier le negó los festejos a Valeriano, Soliz y Lazarte que arremetieron por las bandas. Y cuando el reloj marcaba 44' apareció Quispe para empujar la bocha y sentenciar el 2 a 2 definitivo. En la adición, Zapla pudo revertirlo, se animó y fue por el triunfo pero no estuvo fino ante Verdier que tapó todo y terminaron dividiendo puntos.

Además ayer en el estadio "Líbero Brabo", Ciudad de Nieva derrotó por 1 a 0 a Gimnasia gracias a un potente disparo de Javier Barrera y de esa forma consiguió su primer triunfo en el certamen liguista. El "león" sufrió las expulsiones de Jáuregui y Bo Carabajal resistiendo hasta el final. Mientras que los "lobitos" se quedaron sin Mamaní que vio la roja.