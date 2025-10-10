Jujuy Básquet ya tiene el fixture de la temporada

Jujuy Básquet tiene debutará en la próxima temporada de LaLiga Argentina el 4 de noviembre venidero ante Estudiantes en Tucumán. El plantel comenzó con la segunda etapa de la exigente pretemporada con un saldo "muy positivo", apuntó Juan Cruz Marini.

El escolta de 25 años nacido en Bahía Blanca contó que una vez anunciado el fixture "nos generó calma la ansiedad de saber cuándo y con quien comenzamos la temporada, de local o visitante, pero si nos da una energía extra para encarar este último mes de pretemporada y decir bueno, entre semana jugamos, estamos, nos preparamos y lo hicimos muy bien", opinó.

Debutar afuera de casa "creo que era un poco lo que esperábamos", comentó al tiempo que reconoció que va a servir "para ver cómo estamos, LaLiga Argentina es una categoría muy difícil, no todos ganan de visitante, por lo que nosotros primero debemos ir a competir, y después ganar, como dije, arrancar afuera nos va a dar un pantallazo de nuestra realidad, de cómo estamos y sobre todo como vamos a llegar para defender nuestra localía que es muy importante", subrayó.

Marini se refirió al buen tiempo de pretemporada que viene teniendo Jujuy Básquet "cuando inicie el torneo serán dos meses de pretemporada, fue larga, muy dura, pero nos preparamos muy bien, tácticamente estamos ultimando detalles, quedan tres semanas y es muy bueno el trabajo que venimos haciendo".

Consultado sobre los amistosos, Juan Cruz Marini explicó que "siempre un amistoso esta bueno, uno dos, pero estamos lejos de todos los equipos, veremos que hacemos, pero si no hay también llegaremos bien porque en la práctica se juega mucho al básquet".

Poco a poco, el escolta de los "cóndores" va conociendo la provincia "fuimos por la zona de los diques, nos falta subir al norte, la verdad que tienen paisajes muy lindos, la gente, la cultura, estoy muy contento en Jujuy".

Recordemos que Jujuy Básquet debutará el 4 de noviembre en LaLiga Argentina frente a Estudiantes en Tucumán, dos días después será visitante de Independiente en Santiago del Estero, luego jugará en el "Delmi" frente a Salta Basket y recién el 18 de noviembre se presentará en casa ante Villa San Martín.