Soledad cerró el show con un momento mágico

Soledad Pastorytti desplegó un gran show marcado con artistas invitados como Pedro Capó para una versión compartida de Piel y canela. Luego fue el turno de Teresa Parodi con El cielo del albañil, Nahuel Pennisi se subió al escenario y cantaron con Como un cisne.

También contó con la participación de Cazzu, que se sumó para "Cómo será". Y obviamente no faltó el dúo junto a su hermana Natalia.

Sin el embargo, el momento más tierno y mágico fue el final cuando finalizó con "Brindis" y lo hizo junto a Bautista, un bebé de 7 meses que sostuvo en brazos mientras la multitud coreaba la canción. Treinta años después, la santafecina sigue desplegando magia y música.