20°
1 de Febrero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

Venezuela
China
Cindac
Cindac
Partido Justicialista
San Pedro
El diablo viste a la moda 2
Federico Stieglitz
turístico
Venezuela
China
Cindac
Cindac
Partido Justicialista
San Pedro
El diablo viste a la moda 2
Federico Stieglitz
turístico

DÓLAR OFICIAL

$1465.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1470.00

3884873397
PUBLICIDAD
Cosquín 2026

Soledad cerró el show con un momento mágico

La artista hizo una impresionante presentación sobre el escenario acompañada por varios artistas como Cazzu, Nahuel Pennisi, Pedro Capó y su hermana Natalia, pero la perlita quedó cuando cantó Brindis con el pequeño, sentada en el suelo.

Domingo, 01 de febrero de 2026 16:20

Soledad Pastorytti desplegó un gran show marcado con artistas invitados como Pedro Capó para una versión compartida de Piel y canela. Luego fue el turno de Teresa Parodi con El cielo del albañil, Nahuel Pennisi se subió al escenario y cantaron con Como un cisne.

También contó con la participación de Cazzu, que se sumó para "Cómo será". Y obviamente no faltó el dúo junto a su hermana Natalia.

Sin el embargo, el momento más tierno y mágico fue el final cuando finalizó con "Brindis" y lo hizo junto a Bautista, un bebé de 7 meses que sostuvo en brazos mientras la multitud coreaba la canción. Treinta años después, la santafecina sigue desplegando magia y música.

 

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD