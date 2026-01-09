Netflix confirma la octava temporada de 'Black Mirror'

La aclamada serie de antología sobre dilemas tecnológicos, continuará con una octava temporada. Así lo anunció Netflix, este viernes 9 de enero, a través de una entrevista con el creador Charlie Brooker.

La confirmación se hizo pública en la antesala de los Globos de Oro 2026, ya que la temporada 7 de la serie obtuvo nominaciones a la gala por primera vez en su historia.

“Black Mirror volverá, y ojalá sea más Black Mirror que nunca“, afirmó Brooker en diálogo con Tudum. ”Regresará justo a tiempo para que la realidad la alcance. Eso es emocionante. Esa parte de mi cerebro ya está activada y girando a toda velocidad", señaló el guionista británico.

La confirmación de la temporada 8 llega tras el buen recibimiento de la séptima entrega, estrenada en abril de 2025. La crítica le dio una calificación de 84% en Rotten Tomatoes, mientras que el termómetro de la audiencia se promedió en 75% de aprobación.

Por ahora, Netflix no ha dado más detalles sobre la fecha de estreno de la temporada 8. Estos episodios todavía están en una fase temprana de desarrollo.