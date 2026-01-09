19°
10 de Enero,  Jujuy, Argentina
Logo radio jujuy fm
logo play 0:00 logo sound

TEMAS

ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud
ABOGADO DENUNCIADO
Verano 2026
Legislatura
QUIRÓFANO MÓVIIL
tucuman
Fútbol Femenino
Buenos Aires
Parque Lineal Xibi-Xibi
AUTORIDADES 2026
salud

DÓLAR OFICIAL

$1490.00

DÓLAR SOLIDARIO

$

DÓLAR BLUE

$1505.00

3884873397
PUBLICIDAD
TENDENCIAS

Netflix confirma la octava temporada de 'Black Mirror'

La serie de ciencia ficción vuelve con más historias

Viernes, 09 de enero de 2026 20:49
Black Mirror

La aclamada serie de antología sobre dilemas tecnológicos, continuará con una octava temporada. Así lo anunció Netflix, este viernes 9 de enero, a través de una entrevista con el creador Charlie Brooker.

La confirmación se hizo pública en la antesala de los Globos de Oro 2026, ya que la temporada 7 de la serie obtuvo nominaciones a la gala por primera vez en su historia.

Black Mirror volverá, y ojalá sea más Black Mirror que nunca“, afirmó Brooker en diálogo con Tudum. ”Regresará justo a tiempo para que la realidad la alcance. Eso es emocionante. Esa parte de mi cerebro ya está activada y girando a toda velocidad", señaló el guionista británico.

La confirmación de la temporada 8 llega tras el buen recibimiento de la séptima entrega, estrenada en abril de 2025. La crítica le dio una calificación de 84% en Rotten Tomatoes, mientras que el termómetro de la audiencia se promedió en 75% de aprobación.

Por ahora, Netflix no ha dado más detalles sobre la fecha de estreno de la temporada 8. Estos episodios todavía están en una fase temprana de desarrollo.

Temas de la nota

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Te puede interesar

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD

Temas de la nota

Últimas noticias

PUBLICIDAD