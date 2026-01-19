“Se tatuó mi boca”: Rusherking mandó al frente a la China Suárez

El cantante Rusherking sorprendió a todos al revelar que, si bien él no tiene ningún tatuaje vinculado a alguna de las parejas que tuvo, una ex suya sí se tatuó su “boca” y, rápidamente, empezó a circular en las redes que se refería a un tatuaje que Eugenia “China” Suárez tiene en su cuerpo.

Según supo la Agencia Noticias Argentinas, el intenso vínculo entre la actriz y el músico duró aproximadamente 10 meses y terminó el 7 de abril de 2023, cuando confirmaron su separación con una publicación en conjunto en sus redes sociales.

Tras la reciente confesión de Rusherking en MasterChef Celebrity, los usuarios notaron que la actriz es quien tiene unos labios tatuados en su piel. Si bien ello fue un rumor que fue creciendo poco a poco, aún no había una confirmación oficial de ninguno de los protagonistas de la relación.

El gesto habría ocurrido cuando ambos involucrados estaban iniciando su romance, que fue breve, pero intenso, compartiendo viajes, colaboraciones musicales y tiempos de calidad con la familia de la actriz.

No es la primera vez que la China traslada su amor a su piel. De hecho, cuando estalló el escándalo por su breve romance con el piloto Franco Colapinto, la protagonista de "La hija del fuego" se tatuó el número 43 en su cadera, en honor a él.