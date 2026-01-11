Maya Hawke “confirmó” el regreso de Jennifer Lawrence a “Los Juegos del Hambre"

Maya Hawke encendió la expectativa de los fanáticos de Los Juegos del Hambre al deslizar la posibilidad de un regreso de Jennifer Lawrence a la franquicia.

En el programa de The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, la actriz de Stranger Things pareció confirmar que Lawrence volverá a interpretar a Katniss Everdeen en Amanecer sobre la cosecha, la próxima película precuela ambientada en el universo de Panem.

Hawke formará parte del film en el papel de Wiress y destacó la enorme influencia que tuvo Lawrence en su vocación actoral: “La actuación de Jennifer Lawrence en las primeras cuatro películas es una gran parte de por qué quiero convertirme en actriz. Ella es increíble”.

Antes de relatar que incluso vio la más reciente película de la protagonista, Die my love, mientras rodaba la precuela en Alemania: “Ser parte de esta franquicia significa todo para mí”, agregó.

El momento más comentado de la entrevista llegó cuando Fallon le preguntó sin rodeos si Lawrence realmente regresaba a la saga. Ante la consulta, Hawke asintió y respondió con cautela: “¿Podemos decir eso? ¿La gente sabe esto?”.

La reacción del conductor fue cómica: “¡Ahora lo saben!”, lo cual hizo que se termine de sellar una confirmación que, aunque informal, rápidamente se viralizó y reavivó el entusiasmo del público.

Amanecer sobre la cosecha está basada en la novela homónima publicada en 2025 por Suzanne Collins y se centra en Haymitch Abernathy durante los 50º Juegos del Hambre, 24 años antes de los eventos de la historia original.__IP__

El personaje será interpretado por Joseph Zada y, según el libro, Katniss y Peeta aparecen en el epílogo, lo que alimenta las versiones sobre el regreso de Jennifer Lawrence y Josh Hutcherson, quienes ya habían sido señalados por distintos medios como parte del proyecto.

Los Juegos del Hambre: Amanecer sobre la cosecha tiene previsto su estreno en cines el 20 de noviembre de 2026 y, a partir de las declaraciones de Hawke, el regreso de Katniss Everdeen parece cada vez más cercano.