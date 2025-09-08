Se conoció quién llevará la 10 de Leo Messi en el último partido por Eliminatorias

Luego de la goleada 3-0 ante Venezuela , la Selección Argentina visita este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas , con la baja de Lionel Messi que a su vez deja vacante la camiseta 10 .

Luego de la goleada 3-0 ante Venezuela, la Selección Argentina visita este martes a Ecuador por la última fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, con la baja de Lionel Messi que a su vez deja vacante la camiseta 10.

Con el equipo nacional sobrado en puntos, clasificado varias fechas antes al Mundial 2026 y con el primer puesto asegurado, el astro rosarino decidió partir rumbo a Miami luego de lo que fue su último partido oficial en el país.

Autor de un doblete, el capitán argentino confirmó luego del encuentro en el Monumental que no viajaba a Ecuador, ya que priorizaba regresar a Inter Miami para encarar el tramo final de la Major League Soccer (MLS), el objetivo inmediato.

En este marco, se abrió la interrogante sobre quién utilizará la camiseta 10, emblemática y propiedad de Messi desde el 2009 cuando se la entregó justamente Diego Maradona.

Fueron pocas las veces que el astro no estuvo convocado y que, por lo tanto, cedió el dorsal. En la era de Lionel Scaloni lo usaron Ángel Di María, Ángel Correa y Paulo Dybala, mientras que alguna vez previamente también lo lució el Kun Agüero.

Con ninguno de estos futbolistas en la nómina del equipo nacional para esta doble fecha de Eliminatorias, trascendió que quien portaría el 10 sería Thiago Almada. El ex Vélez viene siendo una pieza clave en el conjunto de Scaloni, y ya usó esa camiseta en los Juegos Olímpicos.