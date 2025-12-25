La navidad de los campeones del mundo

Lejos de los estadios, los entrenamientos y la presión del calendario internacional, los jugadores de la Selección Argentina mostraron su costado más íntimo en Navidad. A través de sus redes sociales, varios integrantes del plantel campeón del mundo publicaron imágenes junto a sus familias, en celebraciones simples, hogareñas y cargadas de afecto.

Como ya es costumbre, Instagram fue la vidriera elegida para abrir una ventana a la intimidad de los futbolistas. Pijamas combinados, niños como protagonistas, mascotas que también dijeron presente y mensajes breves, pero sentidos, marcaron el tono general de los posteos. Un contraste marcado con la exigencia diaria que viven durante la temporada.

En algunas imágenes se los vio celebrando en Europa, en otras en Argentina o disfrutando de unos días de descanso en destinos cálidos. Lo común fue el mensaje: tiempo para los suyos, agradecimiento por el año vivido y energía renovada para lo que viene. Tras un 2025 cargado de competencia, la Navidad funcionó como una pausa necesaria.

Las publicaciones no tardaron en multiplicar reacciones y comentarios de los hinchas, que celebraron ver a sus ídolos en un contexto cotidiano, lejos del foco competitivo. Una postal distinta, pero cada vez más habitual, de un plantel que mantiene intacto el vínculo con la gente también fuera de la cancha.