Michael Jackson rompe récord histórico: entra al Top 10 de Billboard en seis décadas distintas

Michael Jackson continúa haciendo historia. El legendario cantante se convirtió en el primer artista en lograr ingresar al Top 10 de Billboard Hot 100 en seis décadas distintas, reafirmando su título como el “Rey del Pop”.

De acuerdo con Billboard, el tema “Thriller” ascendió del puesto 32 al número 10 en la lista que se publicará el próximo 15 de noviembre de 2025, consolidando un nuevo récord en la carrera del artista, quien murió hace más de 16 años.

Jackson debutó por primera vez en el Top 10 como solista con la canción “Got to Be There” en noviembre de 1971. Desde entonces, ha logrado posicionarse en las listas de las décadas de los 70, 80, 90, 2000, 2010 y ahora 2020, una hazaña que ningún otro músico ha conseguido.

El clásico “Thriller”, que originalmente alcanzó el puesto número 4 del Hot 100 en 1984, volvió a escalar posiciones este mes gracias al aumento del 57 % en sus reproducciones durante la semana de Halloween (del 31 de octubre al 6 de noviembre). Con esto, el tema confirma que sigue siendo uno de los himnos más escuchados de la temporada.

Además, en 2018, Jackson también logró ingresar al Top 10 con “Don’t Matter to Me”, su colaboración póstuma con Drake, demostrando la permanencia de su influencia musical entre generaciones.

Este nuevo récord llega en medio del renovado interés por su figura, luego del lanzamiento del primer tráiler de “Michael”, la película biográfica que retratará los inicios, ascenso y legado del artista. El adelanto, estrenado el 6 de noviembre, alcanzó más de 116.2 millones de visualizaciones a nivel global, convirtiéndose en el tráiler más visto en la historia de Lionsgate.

El filme “Michael” tiene previsto su estreno en cines el 24 de abril de 2026 y promete revelar los momentos más íntimos y controversiales del artista que cambió para siempre la historia del pop.