La emoción de Barby Franco y Fernando Burlando al participar de la peregrinación a Luján

La modelo Barby Franco y el abogado Fernando Burlando se sumaron este sábado a la 51° Peregrinación a Luján, una jornada de fe y esfuerzo que la pareja compartió con miles de fieles. Franco, quien desde 2021 realiza la caminata en señal de gratitud a la Virgen por su anhelo de ser madre, mostró a través de sus redes sociales los momentos más destacados del recorrido.

La ex participante del Soñando por Bailar emprendió el desafío de más de treinta y seis kilómetros, esta vez acompañada por su pareja. Franco utilizó su cuenta de Instagram para compartir diversos instantes de la procesión, como el paso de los carritos que transportaron la figura de la Virgen y la gran afluencia de devotos. En un video se la vio "riendo y cantando", alentada por sus amigos que la acompañan cada año.

La modelo también documentó la participación del abogado Fernando Burlando en el masivo evento religioso. Franco registró a su pareja charlando con uno de los sacerdotes que caminaba en la procesión y lo animó con entusiasmo: “Vamos, vamos, que falta poco. ¡

La ausencia de Pampita

Por su parte, la modelo Carolina “Pampita” Ardohain, devota de la Virgen de Luján y habitué de la peregrinación para pedir por su hija Blanca, no pudo estar presente este año. Se supo que la modelo se encontraba "de viaje con su amiga Sonia Alfieri". Sin embargo, a pesar de la distancia, Pampita no se olvidó de la fecha y realizó un posteo en sus redes sociales: “Siempre con nosotras y siempre con vos”, escribió junto a una selfie con su amiga y un sticker de la Virgen.

Vamos, Padre!”. A pesar del intenso calor que se sintió en la jornada, la pareja se mostró "sonriente, unida y emocionada" por la fe de los peregrinos.