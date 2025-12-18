Nicolás Clady fue elegido el deportista del año 2025

Nicolás Clady fue elegido el deportista del año. El tirador recibió el cóndor de oro, máximo galardón que otorga el Círculo de Periodistas Deportivos de Jujuy durante la Fiesta Provincial del Deporte, desarrollada ayer en el "Salón Municipal" de la ciudad de Tilcara.

El representante del Club Jujeño de Cazadores y Pescadores, fue campeón Nacional en Santiago del Estero, clasificando a los Juegos Sudamericanos Junior que se hicieron en Paraguay, allí con una buena performance concluyó en el cuarto lugar. De esta manera, accedió al Mundial de Tiro con Escopeta que se realizó en Grecia. Su talento natural lo catapultó como una de las promesas de la disciplina a nivel país.

La principal fiesta que tiene el deporte de la provincia comenzó con un momento de nostalgia, ya que se recordó a deportistas, dirigentes que este año nos dejaron, por lo que subieron a recibir ese recuerdo que va a quedar para siempre en sus familiares.

Antes, Sonia Pérez, intendente de Tilcara, les dio la bienvenida a todos los deportistas y remarcó que "hoy no solo celebramos resultados, celebramos historia, celebramos a quienes entrenan cuando nadie mira, a quienes siguen aun con cansancio, miedo y dudas; celebramos el esfuerzo silencioso que no siempre se ve pero se sostiene con cada logro".

Contó que "ser deportista es elegir todos los días, es caer y volver a levantarse, es saber que no siempre se gana, pero siempre de crecer, nada de esto se logra en soledad, detrás de cada deportista hay una comunidad que acompaña, una familia que espera, un compañero que alienta, entrenador que guía; cada cóndor también es para ellos".

Y recordó: "Cuando tenía 13 años, nuestro intendente era el señor Jorge Giménez; me mandó a buscar al colegio cuando iba a primer año para decirme que me pagaba los pasajes para ir a correr una maratón por el Día de la Policía en capital. Después René Camacho, un comerciante de nuestra ciudad, notó que nos hacía falta zapatillas y desde su tienda nos dijo 'vengan para aquí. Usted debe seguir corriendo y vamos a donarle las zapatillas como corresponde'".

La Fiesta Provincial del Deporte fue declarada a través del Decreto de interés Social, Cultural y Deportivo por la jefa comunal de la ciudad de la Quebrada.