Secuestran más de 200 kilos d marihuana en dos operativos

Personal de la Sección "Santa Rosa" del Escuadrón 20 de la ciudad salteña de San Ramón de la Nueva Orán y los efectivos de la Policía Federal, secuestraron más de 200 kilos de marihuana, valuados en casi ochocientos millones de pesos, que estaba en el interior de vehículos y en los dos procedimientos, detuvieron a cinco personas.

El primero de los hechos se registró la madrugada de ayer en un tramo de la ruta nacional Nº 34, a la altura del puente que atraviesa el río Piedras de la localidad salteña de Urundel, al límite con la localidad jujeña de Yuto.

En esas circunstancias, los efectivos de la fuerza nacional que realizaban recorridos preventivos por la zona, fueron alertados sobre la presencia de un automóvil marca Renault Fluence, que se encontraba escondido entre la maleza.

Al llevar a cabo recorridos, por 500 metros alejado del dispositivo de la Fuerza, los uniformados hallaron el rodado estacionado, con las luces apagadas y ocupado por un ciudadano mayor de edad.

DECOMISO | DE LOS LADRILLOS DE MARIHUANA.

De inmediato se procedió a requisar el interior del vehículo y se descubrió la existencia de 14 bultos, los cuales tenían características similares a los usados para el transporte de estupefacientes.

Ante la posibilidad de estar frente a un hecho ilícito, los funcionarios solicitaron autorización a la Fiscalía Federal Descentralizada de la ciudad salteña de Orán para trasladar el operativo hacia el asiento de la Unidad.

En presencia de testigos, los efectivos abrieron los bultos y extrajeron 200 paquetes amorfos, que acondicionaban un total de 214 kilos 230 gramos para marihuana.

La Fiscalía interviniente orientó la detención del involucrado como así también la incautación del estupefaciente, el rodado y demás elementos de interés para la causa, en infracción a la Ley 23.737.

Cuatro detenidos

APREHENSIÓN | LOS IMPLICADOS TENÍAN VARIOS TELÉFONOS CELULARES Y ARMAS BLANCAS.

El segundo hecho se registró cuando los efectivos de la Policía Federal Argentina, realizó un importante procedimiento en la ruta nacional N.º 50, a la altura del kilómetro 28, en la localidad salteña de San Ramón de la Nueva Orán.

El operativo estuvo a cargo de la División Unidad Operativa Federal Orán, con la colaboración de personal de la División Comunicaciones NOA Tucumán y el can "Kaiosama".

Durante una inspección preventiva, los efectivos hallaron nueve paquetes de marihuana, con un peso superior a 4,5 kilogramos, y un paquete de cocaína que superaba el kilogramo. El valor total de la carga incautada asciende a aproximadamente 20 millones 800 mil pesos.

Además, se secuestraron tres teléfonos celulares, un arma blanca tipo cuchillo y el vehículo en el que se trasladaban los involucrados.