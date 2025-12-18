Denunció que intentaron secuestrar a su hija de 3 años

Una mujer de 23 años denunció que un hombre descendió de una camioneta e intentó secuestrar a su hija de tres años.

Si bien la investigación gira alrededor de un estricto hermetismo, nuestro diario tomó conocimiento que el hecho se registró la noche del martes pasado, alrededor de las 23.30, en un tramo de la avenida 9 de Julio del centro de la ciudad de Monterrico.

En esas circunstancias, una mujer ingresó a uno de los comercios que permanecía abierto junto a su hija y en un momento determinado, la niña salió corriendo para el lado de la vereda.

De inmediato la joven mujer salió detrás de ella y se sorprendió al ver que un hombre de contextura robusta la había tomado del brazo e intentaba subirla a una camioneta marca Toyota Hilux de color negra.

La mujer no dudó en evitar que el hombre subiera a su hija y ante los gritos, desistió de la acción, abordó el rodado y se retiró del lugar a toda velocidad.

La mujer alertó al sistema de emergencia 911 sobre la situación y con los datos aportados por ocasionales transeúntes, lograron identificar la chapa patente del rodado.

Allí relató que el protagonista, se encontraba en un evidente estado de ebriedad y quedó muy asustada al presenciar la escena que involucró a su hija de tres años.

Las actuaciones fueron remitidas al ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusació, quien como primera medida solicitó las imágenes de las cámaras de seguridad del Centro de Monitoreo, para identificar al protagonista.

Con la patente descripta por los vecinos, el representante fiscal solicitó que se realice un operativo cerrojo, para tratar de dar con el protagonista, pero hasta el momento con resultados negativos.

Una fuente cercana a la investigación, le confió a nuestro diario que los efectivos de la Brigada de Investigaciones de la Unidad Regional 6 ya habrían identificado al protagonista y aguardaban las medidas judiciales emitidas por el Juzgado de Control, para hacerlo comparecer ante la Justicia.