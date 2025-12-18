Tomás Lipán en la despedida artística a Zamba Quipildor

El folclorista purmamarqueño Tomás Lipán intervino en el emotivo concierto de despedida a Zamba Quipildor de los escenarios donde adquirió gran popularidad interpretando canciones que marcaron historia en el repertorio musical nacional.

El programa incluyó la interpretación de la Misa Criolla acompañado de grandes figuras musicales y de la Orquesta de la Fuerza Aérea, marcando así su último concierto en el Auditorio Nacional del Palacio Libertad en la ciudad de Buenos Aires como cierre de la temporada 2025.

El legendario cantante y guitarrista se despidió a lo grande, en compañía de muchos colegas con los cuales compartió escenario a lo largo de su extensa carrera, entre ellos además del jujeño Lipán estuvieron El Chaqueño Palavecino, Jairo, Sandra Mihanovich, Carlos Di Fulvio, las Hermanas Vera, Adelina Villanueva, y el Coro Nacional de Música Argentina.

Junto al purmamarqueño interpretó "Zamba para vos" y "Me gusta Jujuy cuando llueve" a los que le siguieron el carnavalito de José María Mercado "Soy de la Puna" y "La cerrillana", que fue coreado por todo el público.

La segunda parte del concierto fue dedicada a la música litúrgica, entonando "La anunciación", "La peregrinación", "El nacimiento" y "Los Reyes Magos" acompañados de los invitados citados anteriormente.

Lipán agradeció la invitación y elogió la personalidad y el nivel artístico de Quipildor, a quien admiró siempre y con quien forjó una gran amistad desde el folclore que se fue consolidando con los años y con los amigos en común que les regaló la música a la cual ama como a él, y que quedó de manifiesto en su despedida.