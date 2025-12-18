Hacedores e instituciones de cultura fueron distinguidos

En el Salón "Marcos Paz" de la Legislatura de Jujuy, su vicepresidente 1ro Mario Fiad encabezó la ceremonia de entrega de Resoluciones y Declaraciones de Interés Legislativo impulsadas durante el período ordinario por la Comisión de Cultura y Turismo, presidida por la diputada (del Frente Jujuy Crece), Mariela Ortiz.

En sus palabras, Fiad además de resaltar la importancia de cada una de las expresiones culturales que realizan quienes recibieron los reconocimientos, afirmó que al lograr las mismas otorgadas por la Cámara en general "refrendan la identidad, el compromiso, la tradición y el amor por Jujuy".

La institución legislativa a través del formal acto, distinguió la importancia de las actividades y a las entidades, brindándoles visibilidad y prestigio ante la sociedad jujeña. Su importancia hizo que también estuviera presente el secretario de Cultura de la Provincia, José Rodríguez Bárcena y otros funcionarios y legisladores.

Recibieron declaraciones por sus libros Beatriz Buffet, "El trabajo de Lola Mora"; Cecilia Vargas, "The Magic Tree Mail Box"; y Alfredo Sivila, "Música de la Quebrada de Humahuaca para guitarra"; la Casa de las Letras por su 10º aniversario; y el VIII Centenario del Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís.

También fueron distinguidos Luciano Cachullani y Maximiliano Pérez por participar en el 59° Festival Nacional de Doma y Folclore de Jesús María; el proyecto Resuenan: Canciones por un Jujuy libre de violencia; el documental Animu, de Miguel Kohan; y la Fundación Música con Alas.

Ortiz afirmó que desde la Legislatura "hemos acompañado el crecimiento y desarrollo cultural en Jujuy; desde el Gobierno provincial hay una decisión política fuerte de sostener, acompañar y promover la cultura. Estos espacios nos permiten pensar en una provincia mejor".

El reconocimiento no sólo fue para los hacedores culturales, "también para las instituciones que producen desde una manera colectiva, sostenida, acompañando y promoviendo comunidad a través de la cultura. En consecuencia estamos obligados y es muy importante acompañar estos espacios", agregó.

Participaron también los diputados María Agostini, Patricia Ríos, Diego Cruz, Yael Navarro, Agustina Guzmán y Adelma Torres.