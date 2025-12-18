Morales Santos confía en la remontada "millonaria"

Con sed de revancha. Atlético San Pedro tuvo una semana de replanteos y algunos conjeturas de cara a la revancha de la Tercera Ronda del Torneo Regional Federal Amateur 2025/26 que jugará el sábado a las 21 en el estadio "Visera de Cemento" con Sportivo Pocitos donde arbitrará el santiagueño Francisco Acosta y estará acompañado por los líneas Ángel Argañaraz y Francisco Maguna Najar, el 4to árbitro será Domingo Acosta, todos de las tierras "mistoleras".

Se espera un buen respaldo del público "millonario" el sábado por la noche para poder ayudar y lograrla remontada ante Pocitos.

La derrota en Salvador Mazza por 2 a 1 dejó abierta la serie y todo puede suceder para el combinado de Carlos Morales Santos que espera saltar este obstáculo luego de un mal trago por el arbitraje de Alfaro en Salta.

Morales Santos, técnico del "millonario" analizó que en el duelo de ida en la vecina provincia "hicimos un primer tiempo que no fue el mejor y el segundo fue muy bueno, con muchas situaciones de gol. Fueron 20 minutos que jugamos completos y después tuvimos uno menos porque el referí nunca le dijo que salga porque le habían metido un codazo, pero nos expulsaron a uno sin que haga nada y se nos hizo cuesta arriba. Pero así y todo tuvimos muchas situaciones de gol que no pudimos aprovechar", acotando que "estoy tranquilo, vamos a tratar de manejar la ansiedad de todos porque tenemos varios días de trabajo y queda un partido más, tenemos con qué revertirlo y vamos a ver si estamos a la altura ese día. Sabemos que jugamos en un reducto difícil, más allá que ellos jueguen bien, se hace difícil, pero falta el segundo tiempo todavía", explicó.

En la cuenta regresiva dijo que "veremos como terminaron los chicos por golpes, otro terminó contracturado. Por eso veremos quién sobrevive y el que mejor esté, jugará. Vamos a dar lo mejor posible para sacar un resultado positivo", sintetizó.

Por otra parte, el clásico entre Altos Hornos Zapla y Talleres que se disputará mañana a las 21.30 en el "Emilio Fabrizzi" contará con el control de Gustavo Benítez secundado por Luciano Díaz y Diego Ocampo, el 4to árbitro será Santiago Figueroa, todos de Salta.

Permiten 4 refuerzos

Además ayer se dio a conocer que se permitirán cuatro refuerzos para las etapas finales del Torneo Regional. Sabiendo que los clubes participantes solicitaron al Consejo Federal que se modifique el artículo 21 del reglamento, permitiendo que se puedan reemplazar y/o agregar a la lista de buena fe jugadores para las instancias finales. De esa manera todos los clubes puedan actualizar sus planteles ante baja de jugadores en la disputa del torneo; teniendo en cuenta las facultades conferidas en el Estatuto de la Asociación del Fútbol Argentino y en el Reglamento del Consejo Federal, se resolvió: artículo 1° Modificar el artículo 21° del Reglamento del Torneo Federal Regional Amateur 2025/26, conforme a los fundamentos vertidos en la presente resolución, el que queda así redactado: "Se podrán reemplazar y/o agregar, en este último caso siempre que le queden lugares vacantes de los cuarenta (40) permitidos, la cantidad de cuatro (4) jugadores a la Lista de Buena Fe para los partidos eliminatorios que se disputarán a partir de enero de 2026". Artículo 2°: Los jugadores a incorporar deberán tener el registro verificado en el Sistema Comet no más allá del 02/01/2026.