Alborozo Humahuaqueño

Con sus festividades populares se anticipa la celebración del carnaval.

Jueves, 18 de diciembre de 2025 00:00
En conferencia de prensa prevista para el próximo lunes desde las 10 en el Centro Cultural "Culturarte" (San Martín esquina Bustamante de esta ciudad), se presentará la nueva edición del tradicional Alborozo Humahuaqueño, programa cultural y tradicional que prepara a los quebradeños para el carnaval.

La intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, junto a su secretario de Cultura y Educación, Marcelo Cáceres se referirán a las festividades populares que comenzaron en noviembre y se intensificaran en las vacaciones.

 

