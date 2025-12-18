Atacó a un niño de trece años y a su padre

Un hombre fue denunciado de haber agredido a un niño de 13 años y a su progenitor, quien lo confrontó por la agresión a su hijo, en la ciudad de Libertador General San Martín.

De acuerdo a las fuentes que fueron consultadas por este diario, el episodio se registró el pasado martes alrededor de las 17.50 en la cancha de una iglesia ubicada en un sector del barrio Jardín de la mencionada ciudad del departamento Ledesma.

Fue en esas circunstancias que un niño de 13 años jugaba con un grupo de amigos y en un momento determinado, según lo denunciado, un vecino salió alterado de su domicilio y les manifestó que se retiren.

El chico se negó y el inculpado lo interceptó y le propinó dos cachetadas en el rostro, vociferó improperios y se retiró.

De manera inmediata la víctima alertó a su progenitor, quien se presentó rápidamente en el lugar y al momento de confrontar al sujeto, éste le vociferó amenazas y lo atacó con un golpe de puño en el rostro, provocando que cayera al suelo.

Lejos de concluir con el episodio, el inculpado se abalanzó contra el hombre reducido para seguir golpeándolo, pero fue impedido por las personas presentes. Además, previo a retirarse, el irascible protagonista vociferó que "con un día que yo esté en cana, tu hijo lo pagará", según consta en una denuncia.

Posteriormente el damnificado se dirigió a la Seccional 11°, donde relató el lamentable episodio a los efectivos y solicitó que se adopten las medidas pertinentes para resguardar la integridad de su hijo.

Las actuaciones complementarias quedaron a cargo de la mencionada dependencia policial, por disposición del ayudante fiscal zonal del Ministerio Público de la Acusación.