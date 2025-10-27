°
27 de Octubre,  Jujuy, Argentina
Tendencia

El video de la China Ansa en pleno trabajo de parto

Su marido, Diego Mendoza, registró lo que hacía la periodista durante las contracciones.

Lunes, 27 de octubre de 2025 10:55

Josefina “la China” Ansa fue mamá por segunda vez y, tras el nacimiento del bebé, su marido, Diego Mendoza, compartió un video de la periodista en pleno trabajo de parto en el auto, rumbo al sanatorio.

“Decime que te gusta la joda sin decirme que te gusta la joda. Mi mujer yendo a parir”, comentó el esposo de la China, impresionado porque ella le pedía seguir escuchando música alegre durante los dolores de parto.

“En el trabajo de parto de India grabé algunas cosas para que nos queden de recuerdo, son segundos que hoy los vemos y nos hacen muy felices. Ahora con Rafi yendo a la clínica, ella me pidió que pusiera cumbia para surfear la ola de las contracciones. Decidí, en un semáforo, grabarla para después mostrárselo. En este instante salta este temazo y la reacción de ella fue increíble: en medio de una súper contracción empezó a cantar, a disfrutar y a sufrir en simultáneo. No podía no compartir este momento único y hermoso”, detalló el exfutbolista.

Ansa y su marido escuchaban el tema “Solita me voy”, de Ángela Leiva y la cantante reaccionó al video viral con un comentario: “Ay, por favor, soy parte de ese momento. Qué madraza”.

Mientras que la China escribió en el posteo: “Los envidiosos dirán que tengo un parlante y una jarra de fernet en la mano”.

Rafael Mendoza nació el 21 de octubre y es el segundo hijo de la periodista y conductora de Telefe, que ya es madre de India, de 2 años.

 

