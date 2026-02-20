Aura Estética es sinónimo de belleza en Jujuy

Ubicado en calle Necochea 122, en pleno centro de San Salvador de Jujuy, Aura Estética se consolida como un referente local en tratamientos de piel y bienestar integral. Con una propuesta que combina innovación, conocimiento técnico y calidez humana, el espacio trabaja desde la neurocosmetología para brindar soluciones personalizadas a cada paciente.

La premisa es clara: entender que la salud cutánea también impacta en la autoestima y en la calidad de vida. Por eso, cada servicio se adapta a las necesidades individuales, priorizando resultados naturales y seguros.

Servicios pensados para cada necesidad

Dentro de la amplia gama de prestaciones, el centro ofrece masajes holísticos con piedras calientes, cañas de bambú, depilación láser, lifting de pestañas, laminado de cejas y diversos procedimientos de estética facial orientados al rejuvenecimiento y al cuidado profundo de la piel.

Estas prácticas, realizadas con equipamiento moderno y técnicas actualizadas, buscan potenciar la belleza de manera progresiva y profesional.

Productos de línea profesional

La Estética es distribuidora oficial de los productos de la línea Mira Dror, reconocida por sus formulaciones neurocosméticas que buscan, no solo tratar la superficie de la piel, sino también activar procesos biológicos que optimizan la respuesta celular y mejoran la apariencia. Entre sus productos más destacados se encuentran; cremas nutritivas, sérums, mascarillas, entre otros.

Formación y crecimiento

Además de la atención al público, Aura Estética también apuesta a la capacitación constante. En sus instalaciones se dictan cursos y talleres destinados a quienes desean formarse en el área.

Próximamente se abrirá el curso de cosmetología, cuyas inscripciones ya se encuentran habilitadas, ampliando así las oportunidades laborales dentro del sector

Horario de atención

Aura Estética abre sus puertas de lunes a viernes de 9 a 12 y de 15 a 20.

Contacto y redes

Las personas interesadas pueden solicitar consultas o turnos comunicándose al 3884673138. También pueden conocer más novedades a través de sus redes sociales: Facebook (Aura Estética) e Instagram (@auraesteticajujuy).

Con una propuesta que integra profesionalismo y capacitación permanente, Aura Estética se posiciona como una opción destacada para quienes buscan verse y sentirse bien.