"Nadie tiene un peronómetro para decir quién" es peronista

"La suspensión de más de 300 compañeros peronistas de Jujuy ha sido una decisión desacertada. Primero, porque nadie tiene un peronómetro para decir quién es más peronista que otro. Segundo, porque no podemos seguir esperando o escuchando las determinaciones de la gente de Buenos Aires. Nosotros vivimos en Jujuy, sabemos las realidades que atravesamos todos los compañeros y los problemas de los jujeños los debemos resolver nosotros, no esperar que la gente de afuera venga a decirnos qué es lo que tenemos que hacer". Con esas palabras, la intendenta de Humahuaca, Karina Paniagua, rechazó ayer la decisión de los interventores partidarios de suspender las elecciones internas en Jujuy y adelantó que "la semana que viene" viajará a Buenos Aires para pedir el fin de la intervención.

En una entrevista con FM Sol, de El Tribuno de Jujuy, la dirigente peronista resaltó la "conducción del diputado Rubén Rivarola" y ratificó que seguirá "trabajando dentro de esta estructura" en la que se siente "muy contenida y representada". Además, anticipó que pidió reuniones con Axel Kicillof y Verónica Magario "para hablar de la insólita situación que está viviendo el PJ jujeño que viene siendo digitado a dedo por Buenos Aires".

La intendenta afirmó que los interventores partidarios "tienen un total desconocimiento de cómo son las actividades en Jujuy", y se preguntó "¿cómo se puede convocar a una elección interna un 15 de febrero en pleno carnaval?". "La verdad que hay un desconocimiento total y terrible, no se pueden permitir estas situaciones, a pesar de que yo he mantenido por mucho tiempo mucho diálogo con los interventores, los hemos recibido incluso en Humahuaca, pero esta gente aparentemente no entiende. Se sigue digitando desde Buenos Aires quién nos debe representar, lo que es una vergüenza".

La dirigente justicialista señaló que fue "una de las primeras dirigentes en criticar que los candidatos jujeños se elijan a dedo sin dejar que intervengan los dirigentes que conocen y viven en la provincia". Y agregó: "Yo fui la primera opositora que dije que eso no debe ser así, ¿por qué no nos permiten participar en una interna en la cual nosotros venimos trabajando? Somos los representantes genuinos de nuestros pueblos, intendentes, comisionados, vocales, ¿por qué no nos dejan participar? ¿Será que tienen miedo o saben que iban a perder?".

Paniagua se mostró "muy disconforme con esta determinación de las suspensiones" y ratificó su pertenencia al grupo político en el que viene militando. "Uno debe estar en donde se siente contenido y por supuesto que vamos a seguir en ese sentido trabajando dentro de esta estructura y con la conducción de Rubén Rivarola", señaló.

"Nosotros hemos solicitado las audiencias con Axel (Kicillof) y con Verónica Magario, para que nos puedan escuchar, porque si bien, como dice el refrán, Dios existe y gobierna en Buenos Aires, es lamentable que nosotros tengamos que viajar hasta allá cuando ellos podrían venir a San Salvador de Jujuy y así tener la posibilidad de reunirnos varios compañeros de la provincia. Es necesario que se planteen todas estas situaciones, porque si no pasa el tiempo y se olvidan de diferentes situaciones y planteos que se hicieron en su momento en nuestro partido", manifestó.

La jefa comunal expresó que "el problema de los jujeños es una cuestión netamente partidaria" y lo tienen que resolver los jujeños. La dirigente sostuvo que "mientras todos los compañeros entiendan esta situación, más chances habrá para que se resuelva esta intervención en en el PJ de la provincia". "No hay que olvidar que ya queda poco para unas próximas elecciones generales y no podemos detenernos en el tiempo pensando en nuestros problemas internos partidarios y sin tener la visión hacia adelante de lo que queremos todos los compañeros de la provincia. Hay que empezar a trabajar en este sentido, hay que empezar a expresarse, habrá que salir más, habrá que salir a charlar mucho más con los compañeros porque hay muchas situaciones que se plantean y no podemos permitir que nos vengan a digitar con el dedo y decir qué es lo que tenemos que hacer y a quién tenemos que definir", sentenció categóricamente.

Para finalizar, Paniagua indicó que "acá no hay nadie que tenga un peronómetro para venir a decir quién es más peronista que otro", aseguró que aguardan "con expectativa las resoluciones judiciales a las presentaciones que se hicieron por la suspensión de los militantes" y pidió "no olvidar todo el trabajo que vino haciendo el peronismo jujeño gracias a sus bases".