Se confirmó la habilitación de la Zona Franca para La Quiaca

La Provincia confirmó la habilitación de la Zona Franca en La Quiaca, mediante la firma del decreto de llamado a licitación, por parte del vice gobernador de Jujuy, Alberto Bernis (a cargo de la gobernación).

En el marco de la autorización otorgada por decreto N° 5066-DEyP / 2026 y Resolución N° 03-2026-EAZF, el Ente de Administración de Zona Franca de Jujuy llamó a licitación pública nacional e internacional para la concesión de la construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca.

La habilitación del área donde se operará bajo un régimen tributario y aduanero especial es parte de la estrategia ampliada del Gobierno provincial con el objetivo de potenciar el desarrollo logístico y comercial de la provincia.

El intendente Dante Velázquez desde que asumió nuevamente la administración del municipio quiaqueño gestionó insistentemente su habilitación convencido que con ella promoverá en su ciudad la radicación de industrias, se generará empleo, atraerá inversiones y diversificará las exportaciones.

La Quiaca está ubicada en un lugar estratégico para la instalación de un centro logístico y más allá de las ventajas aduaneras que tendrá y las inversiones que se puedan lograr, además hay en la ciudad puneña una muy buena semblanza por lo que significa la comuna para la economía jujeña.

El impacto que generará para los jujeños y en particular para la región, sin dudas que será muy relevante, y así lo pronostican en Provincia como en el municipio. Velázquez dijo en oportunidades anteriores que es su decisión darle mucha importancia al trabajo que se genere a partir de ella.

La Zona Franca es un área donde la mercadería no es sometida al control habitual del servicio aduanero y tanto su importación como su exportación, no están gravadas con tributos -salvo las tasas retributivas que pudieran establecerse- ni alcanzadas por prohibiciones de tipo económico.