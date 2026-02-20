Sesión Preparatoria define este viernes la apertura legislativa

La Legislatura de Jujuy realizará este viernes 20 de febrero, desde las 10, la Sesión Preparatoria que dará inicio formal al ciclo legislativo 2026. El encuentro fue confirmado por el área de Prensa y Difusión del cuerpo tras lo acordado en la reunión de Labor Parlamentaria.

Durante la sesión, los legisladores tendrán como objetivo central definir el cronograma para el acto de apertura del 165° Período de Sesiones Ordinarias. En este marco, se establecerá "el día y horario en que el gobernador Carlos Sadir asistirá a la Legislatura para presentar su balance y proyección de gestión", según se informó oficialmente.

Con la definición, la Cámara baja y alta quedarán en condiciones de iniciar el tratamiento de los proyectos que formarán parte de la agenda parlamentaria del año.

