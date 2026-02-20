La Joaqui habló de su boda con Luck Ra y contó cuándo podrían dar el sí

En medio del éxito profesional que atraviesa y mientras continúa como una de las figuras más comentadas de MasterChef Celebrity (Telefe), La Joaqui volvió a hablar de su relación con Luck Ra y dejó una frase que resonó fuerte en el mundo del espectáculo: el casamiento es una posibilidad, pero a su tiempo. “Nuestras vidas son muy intensas”, aseguró, al explicar por qué prefieren no apresurar decisiones.

La confesión se dio durante una charla distendida en el stream de Telefe junto a Grego Rossello y Josefina “China” Ansa. Todo comenzó con un audio de una fan que, con entusiasmo infantil, lanzó su deseo: “Ojalá te cases con Luck Ra, casate con Luck Ra. Mi sueño es que te cases con Luck Ra”. Entre risas, Grego celebró la insistencia del mensaje. Pero la respuesta de la cantante fue más profunda de lo esperado.

“No hay manifestación más sincera y genuina y poderosa que la manifestación de un niño”, reflexionó La Joaqui, tomando en serio el deseo expresado. Sin embargo, dejó en claro que el matrimonio, al menos desde el plano formal, no es algo que la interpele de manera urgente. “Lo legal, sinceramente, no me interpela en absoluto”, afirmó sin vueltas.

La relación entre La Joaqui y Luck Ra nació en el ámbito musical y se consolidó después de una cita que los unió definitivamente

Lejos de rechazar la idea, la referente del RKT explicó cuál es su mirada sobre el compromiso: “Sí me parece muy bello festejar la decisión de elegir a una persona para siempre”. En ese punto, introdujo el factor que, según ella, define el ritmo de la relación: la intensidad. “Nuestras vidas son muy intensas. Por eso siento que lo justo para nosotros es ir a tiempo. Ni siquiera despacio, a tiempo. En los lugares donde podemos permitírnoslo”, señaló.

La artista no escatimó en romanticismo. “Yo estoy igual de enamorada que cuando quería que me dé bola y no sabía si gustaba de mí. Es como que yo lo veo y digo: ‘No, no puede ser, ¡qué precioso que es este hijo de su madre!’”, lanzó entre risas, dejando en evidencia que el flechazo sigue intacto.