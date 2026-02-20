Productores buscan acuerdo de precio para la campaña 2025-2026

La Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy formó parte de la primera reunión formal para la determinación del precio del tabaco Virginia de primera calidad correspondiente a la campaña 2025-2026. El encuentro, que se llevó a cabo el pasado viernes 13 en la provincia de Salta, reunió a los ministros de Desarrollo Económico y Producción de Jujuy, Juan Carlos Abud, y de Producción y Minería de Salta, José Ignacio Lupión, junto a representantes de cámaras, cooperativas y la industria tabacalera.

Durante la jornada, los actores de la cadena productiva expusieron la situación actual del sector y evaluaron el contexto económico que incidirá en la fijación del precio. Uno de los puntos centrales del análisis fue el escenario internacional, caracterizado por una sobreoferta en países competidores como Brasil, Zimbabue y Tanzania, y una disminución de la demanda externa.

El gerente general de la Cooperativa de Tabacaleros de Jujuy, Miguel Testa, advirtió sobre las consecuencias que genera la falta de acuerdo en esta etapa. "El hecho de no contar con un acuerdo de precio para la campaña 2025-2026, está provocando la falta de órdenes de producción por parte de los potenciales clientes y la saturación de los galpones de los acopiadores", explicó Testa.

En ese sentido, se puso especial énfasis en la caída de la demanda internacional, particularmente de China, principal comprador del tabaco argentino, que habría reducido en aproximadamente un 30% sus pedidos de tabaco empacado. A esto se suma el desfasaje entre los costos de producción locales y el valor del dólar para la reposición, una variable que afecta la competitividad del sector y genera incertidumbre en la negociación.

En cuanto a la logística, la Cooperativa implementó sistemas de turnos estrictos para la recepción de materia prima ante la falta de espacio físico en los galpones de Salta y Jujuy, con el objetivo de preservar la calidad del producto.

Si bien no se alcanzó un acuerdo sobre el precio final, los participantes valoraron la continuidad del espacio de diálogo. Testa señaló que las posturas no son antagónicas y manifestó su expectativa de cara al próximo encuentro. "Confiamos en que en la próxima reunión, prevista para el 27 de febrero en Jujuy, se pueda avanzar hacia un acuerdo que permita afrontar la coyuntura de manera conjunta y responsable", sostuvo.

Desde la Cooperativa destacaron la necesidad de construir consensos que protejan el ingreso del productor y optimicen la aplicación de los recursos del Fondo Especial del Tabaco (FET).