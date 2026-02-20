Continúa el reempadronamiento para el Pase Libre

La Municipalidad de San Salvador de Jujuy recordó que continúa el reempadronamiento de Veteranos de Guerra, Adultos Mayores y Personas con Discapacidad para la renovación del beneficio del Pase Libre en el transporte urbano de pasajeros (SUBE).

El trámite se realiza de manera online a través del sitio web oficial: http://sansalvadordejujuy.gob.ar/pases/. Quienes ya se encuentren registrados deberán validar el procedimiento en una Terminal Automática SUBE (TAS), requisito indispensable para activar el beneficio correspondiente al período vigente.

Cabe señalar que el Pase Libre o gratuito comenzó a regir desde este lunes en jurisdicción del Departamento Dr. Manuel Belgrano.

En este marco, quienes hayan completado el reempadronamiento y cuenten con la tarjeta SUBE a su nombre, podrán realizar la activación del beneficio en las TAS habilitadas en los siguientes puntos:

Edificio “Raúl Alfonsín”, Av. El Éxodo N° 215.

Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00.

Dirección General de Rentas, Hipólito Yrigoyen N° 1328.

Lunes a viernes de 08:00 a 18:00.

C.P.V. “Santa Ana”, Alto Comedero (Comandante de la Colina esquina Capitán Kraus).

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

Delegación Municipal de Reyes, Av. Cafrune N° 1561, Villa Jardín de Reyes.

Lunes a viernes de 08:00 a 14:00.

C.P.V. Barrio Chijra, Llamas esquina Manantiales.

Lunes a viernes de 08:00 a 13:00.

C.P.V. Barrio Malvinas, Av. Mejías esquina San Luis.

Lunes a viernes de 08:00 a 13:00 y de 14:00 a 20:00.

Por otro lado, quienes deseen empadronarse para acceder a la gratuidad del servicio deberán cumplir con los siguientes requisitos, según corresponda: