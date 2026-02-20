21°
Corsos Capitalinos 2026

Corsos Capitalinos: Se disponen cortes de tránsito y desvíos de colectivos

Los cortes están previstos para el día de hoy, sábado 21, y mañana, domingo 22 de febrero.

Sabado, 21 de febrero de 2026 09:30

La Secretaría de Servicios Públicos de la Municipalidad de San Salvador de Jujuy, a través de la Dirección de Tránsito y Transporte, informó a la comunidad en general y a los conductores en particular que, con motivo de la realización de los tradicionales Corsos Capitalinos, previstos para el día de hoy, sábado 21, y mañana, domingo 22 de febrero, sobre Avenida General Savio, se implementarán medidas especiales de ordenamiento vehicular y desvíos en el transporte urbano.

En este sentido, se detallan los siguientes dispositivos que regirán a partir de las 17:00 horas en ambas jornadas:

Cortes  de tránsito (a partir de las 17:00 hs)

  • Calilegua y Av. El Éxodo
  • Tumusla y Av. El Éxodo
  • Tumusla y Humahuaca
  • Av. Gral. Savio derivador Estadio 23 de Agosto
  • Av. Gral. Savio y Lincoln
  • Av. Savio y Av. El Éxodo
  • Humahuaca y Santa Bárbara
  • Monteagudo y Pichincha
  • Monteagudo y Echagüe
  • Keller y Monteagudo
  • Derivador ingreso Av. Gral. Savio (Riobamba)

Desvío de unidades de transporte urbano (a partir de las 17:00 hs)

Unidades con destino a zona sur:
Av. El Éxodo – Pueyrredón – J. M. Gorriti – Párroco Marshke – Paso Nivel Acceso a Riobamba – Av. Gral. Savio – recorrido habitual.

Unidades con destino al casco céntrico:
Av. Gral. Savio – Derivador hacia Párroco Marshke (altura Riobamba) – Chimborazo – Las Heras – Pasaje Las Pasadas – Párroco Marshke – Hipólito Yrigoyen – Iriarte – Lisandro de la Torre – recorrido habitual.

Desde el Municipio se solicita a los vecinos circular con precaución, respetar la señalización y las indicaciones del personal afectado al operativo, a fin de garantizar el normal desarrollo del evento y la seguridad de todos los asistentes

