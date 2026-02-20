Este 20 de febrero es el Día mundial de amar a tu mascota

Cada 20 de febrero se conmemora el Día mundial de amar a tu mascota, una jornada que invita a reflexionar sobre el vínculo entre las personas y sus animales de compañía. Mas allá de los gestos simbólicos, la fecha apunta a promover la tenencia responsable y a visibilizar problemáticas como el abandono y el maltrato.

La iniciativa fue impulsada en 2006 por la activista estadounidense Collen Paige reconocida por promover distintas campañas vinculadas al bienestar animal. El objetivo fue instalar una fecha que recordara que perros, gatos y otras especies depende del compromiso humano para tener una vida saludable y digna. Con el tiempo, la propuesta fue adoptada por organizaciones protectoras veterinarias y familias de distintos países.

Diversos estudios sostienen que convivir con una mascota puede mejorar la calidad de vida. La compañía diaria ayuda a reducir el estrés, favorece el buen animo y estimula hábitos saludables, como la actividad física y al socialización. durante la pandemia , el aumento de adopciones reflejó el valor emocional que representan en momentos complejos.

El vinculo tambien tiene un impacto positivo en niños y adolescentes, ya que fomenta la empatía y la responsabilidad. Para los animales, contar con rutinas claras, atención y afecto es clave para su equilibrio y bienestar.

Para celebrar la fecha, no se necesitan grandes gastos sino tiempo y compromiso. La jornada funciona, cobre todo, como un recordatorio de que el cuidado debe sostenerse durante todo el año.