Los diputados jujeños se dividieron en la votación de la reforma laboral

La Cámara de Diputados aprobó anoche, con 135 votos positivos contra 115 negativos, el proyecto de modernización laboral impulsado por el oficialismo. La iniciativa, que ya contaba con media sanción del Senado, deberá regresar a la Cámara alta tras la eliminación del artículo 44, que proponía reducir salarios a trabajadores con accidentes o enfermedades no laborales.

Los representantes de Jujuy en el Congreso mostraron posturas antagónicas. Los tres diputados de La Libertad Avanza, Manuel Quintar, Alfredo González y Bárbara Andreussi, respaldaron la iniciativa en bloque, mientras que el radicalismo jujeño: Jorge Rizzotti (Provincias Unidas) votó a favor y María Inés Zigarán, su compañera de bancada, rechazó el proyecto. El peronista Guillermo Snopek también se ubicó en la vereda del no.

Ahora el proyecto vuelve al Senado, donde se definirá si las modificaciones introducidas en Diputados obtienen la sanción definitiva.

Así votaron los diputados por Jujuy: