Estaban desaparecidos y fueron hallados sin vida

Dos hombres que estaban denunciados como desaparecidos fueron encontrados sin vida, en dos hechos ocurridos en la capital jujeña y en la ciudad de San Pedro. Ambos, de acuerdo a los médicos policiales, perdieron la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio y no tenían signos de haber sufrido violencia, tras las pericias realizadas por el personal de Criminalística.

El primero de los casos se trata de un hombre de 86 años domiciliado en la zona sur de la capital provincial. De acuerdo a la información policial recabada por este diario, en la jornada del miércoles una mujer arribó a la casa de su padre luego de ausentarse desde el martes y no lo encontró en la vivienda.

Ante la preocupación por el paradero de su progenitor, se comunicó con el Sistema 911 aportando los datos y las características físicas del individuo, quien vivía con ella en el lugar.

En consecuencia, los efectivos comenzaron con la pesquisa mediante los integrantes de la División Búsqueda de Personas, el Cuerpo de Bomberos y los agentes motorizados que recorrieron las calles de la ciudad para encontrarlo.

No obstante, hubo un dato que la hija del protagonista aportó y fue clave para el hallazgo. Se trata de que su padre era de frecuentar las inmediaciones de las canchas de fútbol de Azopardo, distantes a pocas cuadras del domicilio.

Con esa información, el miércoles alrededor de las 16 los uniformados lograron dar con un cuerpo en una zona de pastizales. Fue entonces que se solicitó la presencia de la hija, quien denunció la desaparición, y reconoció de inmediato que se trataba de su progenitor.

Tras esto, personal de Criminalística trabajó en el lugar para conocer si el cadáver tenía signos de haber sufrido violencia, lo cual resultó ser negativo. En la misma sintonía, el médico policial realizó el examen cadavérico que determinó que perdió la vida a causa de un paro cardiorrespiratorio, por lo cual no fue necesaria la autopsia. Finalmente, los bomberos realizaron el levantamiento del cadáver para luego ser entregado a sus familiares.

San Pedro

El segundo de los hechos de similares características también ocurrió el miércoles, en el barrio Ejército del Norte de la ciudad de San Pedro. Según la información policial recabada por este medio de comunicación, allí residía un hombre mayor de edad, quien desde hacía varios días no tenía comunicación con sus hijos.

Por esa razón, dieron aviso a la Policía, que de inmediato envió una comisión al domicilio, el cual se encontraba debidamente asegurado. A raíz de esto, los hijos fueron convocados para realizar la apertura de la puerta principal.

Minutos más tarde, alrededor de las 6.20 se logró ingresar y se dio con que el único residente no tenía signos vitales, lo cual fue constatado por el personal del Same que concurrió. Además, el examen cadavérico realizado por el médico policial pudo determinar que el deceso llevaba varios días y que se trató de un paro cardiorrespiratorio, además de no presentar signos de violencia. Finalmente, los bomberos se encargaron de retirar el cuerpo para luego ser entregado a los familiares.