¡Paraguas a mano! Se viene un viernes con lluvias en Jujuy

La semana en San Salvador de Jujuy finaliza con un viernes marcado por la inestabilidad climática. Según el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la ciudad amaneció con cielo cubierto y lluvias aisladas durante la mañana. Para la jornada de la tarde y la noche, se espera que las condiciones persistan con tormentas aisladas.

La temperatura máxima prevista para hoy en la capital jujeña será de 26 grados, en una jornada que transcurrirá mayormente bajo la influencia de las precipitaciones.

El SMN ha emitido alerta amarilla por tormentas que abarca varias zonas de la provincia. El aviso rige para los departamentos de El Carmen, Ledesma, Palpalá, San Antonio, San Pedro, Santa Bárbara, Valle Grande, y las zonas bajas de Doctor Manuel Belgrano y Tilcara.

El organismo informó que el área será afectada por tormentas aisladas, algunas de las cuales podrían ser fuertes o localmente severas. En la región de la puna y en los niveles más altos de la cordillera, las precipitaciones podrían darse en forma de nieve y/o granizo.