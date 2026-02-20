Bernis y Velázquez se referirán a la Zona Franca de La Quiaca

Por la importancia que significará para la región y la provincia la habilitación de la Zona Franca en La Quiaca, el vice gobernador de Jujuy (a cargo de la gobernación) Alberto Bernis y el intendente de la ciudad limítrofe, Dante Velázquez, esta tarde a las 17 en el Salón Blanco de Casa de Gobierno se referirán a su creación.



Mediante el Decreto N° 5066 – DEyP / 2026 firmado por Bernis se autorizó al Ente de Administración de Zonas Francas a realizar el llamado a licitación pública nacional e internacional, para la concesión de la construcción, explotación y administración de la Zona Franca de La Quiaca.

Junto al ministro de Desarrollo Económico y Producción, Juan Carlos Robles, confirmarán su apertura con el objetivo primordial en potencializar las políticas de comercio exterior dentro del territorio.

El Ejecutivo municipal calificó como un hito histórico el anuncio de la habilitación de la Zona Franca, a la vez aclaró que fundamentalmente beneficiará a la ciudadanía y a los pobladores de la región quienes desde un largo tiempo atrás debió vivir en mejores condiciones.

La confirmación de su apertura fue celebrada por la comunidad quiaqueña que comenzó a ilusionarse con ella años atrás cuando se propuso a La Quiaca y Perico como centros para su funcionamiento de acuerdo a una decisión del Gobierno provincial.

A través de ella se quiere que con el tiempo mejore el nivel económico de la comuna, la Puna y la provincia, además reducir las tasas de desempleo, atraer inversiones que motoricen el sistema financiero.

La Quiaca se encuentra en una posición estratégica en la región, que posee toda la posibilidad logística para el funcionamiento de una Zona Franca; quiaqueños y jujeños deben visionar el proyecto que posibilitará sin lugar a dudas, el desarrollo tan esperado de la Puna.

Se espera que en la conferencia que esta tarde brindarán Bernis, Robles y Velázquez se analice su puesta en funcionamiento. “La Quiaca avanza para ser el corazón económico de la Puna”, afirmó Velázquez. De acuerdo al llamado a licitación, la recepción de ofertas finalizará el 6 de abril próximo a las 9; y la apertura de las misma se producirá al día siguiente a las 10 en el Salón Banco de Casa de Gobierno.