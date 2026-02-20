Dramática búsqueda en el Río Grande: encontraron muerto a un hombre y continúan buscando a su acompañante

Un operativo de búsqueda se desplegó en las últimas horas en la ciudad de Palpalá y zonas aledañas, luego de que fuera encontrado sin vida uno de los dos hombres que permanecían desaparecidos desde el pasado 16 de febrero. La noticia del hallazgo, ocurrido en la tarde del jueves, conmocionó a la comunidad y redobló los esfuerzos de las fuerzas de seguridad para localizar a la segunda persona, un hombre de 45 años cuya familia no tiene noticias desde hace cuatro días.

El hallazgo del jueves

El primer hecho que cambió el rumbo de la investigación ocurrió el jueves 19 de febrero alrededor de las 17:50 horas. Efectivos de distintas unidades policiales que realizaban recorridas preventivas por los márgenes del Río Grande fueron alertados por personal del Cuerpo de Bomberos sobre un macabro descubrimiento. A la altura de la ripiera del río, cerca de la intersección de las calles Bárcena y Calvetti, se encontraba el cuerpo de un hombre, aún no identificado.

En el mismo lugar, los uniformados hallaron también un arma blanca tipo machete. Inmediatamente, se dio intervención al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El Ayudante Fiscal interviniente dispuso el levantamiento del cadáver y su posterior traslado a la morgue judicial, adonde llegó pasadas las 19:18 horas, para que se le realice la correspondiente autopsia.

Operativo de búsqueda en marcha

En paralelo a las tareas periciales sobre el cuerpo hallado, la investigación se orientó a establecer el paradero de la segunda persona que lo acompañaba en el momento de su desaparición. Se trata de un hombre de 45 años, quien se encuentra ausente de su hogar desde el 16 de febrero.

Por este motivo, en la mañana de este viernes 20 de febrero, a las 8:30 horas, se conformaron dos comitivas de búsqueda. El operativo está integrado por personal operativo de la Dirección General de Emergencias-Defensa Civil, Bomberos de la Policía, la Comisaría Seccional N°32, la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas, Criminalística y efectivos de Caballería.

El rastrillaje se concentra en puntos estratégicos sobre los márgenes del Río Grande, cubriendo un amplio sector que va desde el Barrio Malvinas hasta la zona de Río Blanco, en Palpalá. Los equipos recorren caminos y zonas de difícil acceso, sin perder detalle, con la esperanza de obtener algún indicio sobre el paradero del hombre de 45 años.

La hipótesis principal que manejan los investigadores es que el hombre buscado podría haber caído al río. Esta teoría se refuerza por el hecho de que, cuando desapareció, estaba junto a la persona que fue encontrada sin vida ayer en el sector de "Chiqueros", a la altura del loteo Bárcena, el mismo lugar donde fueron vistos por última vez.

Las autoridades continúan con la búsqueda de manera ininterrumpida, aportando todos los recursos técnicos y humanos disponibles con profesionalismo y sensibilidad ante esta delicada situación humanitaria. Se espera que en las próximas horas la autopsia al cuerpo hallado pueda aportar datos clave para la causa.